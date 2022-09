CAMPIONATO NAZIONALE CABLE WAKEBOARD.

VENETO CABLE PARK ORGANIZZA LA PRIMA GARA DI CABLE WAKEBOARD IN ITALIA DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI RAGAZZI DAGLI 8 AI 14 ANNI: WATER KIDS TROPHY 22



Il giorno 10 settembre 22 presso il centro sportivo VENETO CABLE PARK si terrà la prima gara di cable wakeboard in Italia dedicata esclusivamente ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni intitolata WATER KIDS TROPHY 22.

Si tratta di una competizione federale a cui prenderanno parte ragazzi da tutta Italia. Obiettivo di tale manifestazione oltre a quello di divertirsi sarà quello di permettere a tutti i giovani riders Italiani di confrontarsi tra loro e dare dimostrazione di ciò che si è imparato durante la stagione estiva.

Si tratta della prima gara in assoluto categoria 8-14. A giudicare la gara saranno 3 giudici federali qualificati e sono attesi 5 tra i più grandi club Italiani con una partecipazione di circa 40 ragazzi e affluenza di circa 160 persone. Vista la portata della manifestazione e l’interesse suscitato, diverse sono le aziende che hanno deciso di sponsorizzare l’evento: LIQUID FORCE, SEAY, PARTESA, RONCATO, WODIEVIBES, MOODBOARD, SPORTMARKET.

Veneto Cable park apre i battenti nel settembre 2016 dopo un intenso periodo di lavori di preparazione e di rivalutazione del territorio che un tempo era area incolta dedicata solo alla pesca. Ad oggi Veneto Cable Park è di sicuro uno dei park in Italia di maggior richiamo. Nelle ultime stagioni è stato scelto per ospitare ben 2 edizioni dei campionati italiani di categoria di cable wakeboard ed una gara internazionale a livello europeo dimostrando sempre un ottima organizzazione sia per gli impianti di traino che per tutti i servizi annessi.

Di tutto rispetto i numeri registrati dal centro: mediamente gli accessi alla struttura, tra praticanti e clienti della parte ristorativa, sono circa 13 mila al mese durante il periodo estivo che va da maggio a fine settembre. Negli ultimi anni è stato calcolato un incremento del 25% annuo grazie oltre che alla professionalità dello staff anche ai numerosi investimenti che hanno permesso alla struttura di aumentare sempre di più i servizi al cliente.

L’idea della prima gara categoria 8-14 nasce in seguito al gradissimo successo registrato ai centri estivi che per il secondo anno consecutivo sono stati organizzati presso il centro di Resana: la seconda edizione ha visto un incremento del 100% raddoppiando il numero di presenze durante la stagione. Quest’anno sono state raggiunte le 75 presenze con una media di 25 ragazzi a settimana. Tali numeri testimoniano il forte appeal che questo nuovo sport ha soprattutto nei giovani, motivo per cui si è pensato di organizzare la prima gara in assoluto in Italia dedicata interamente a tutti i giovani riders dagli 8 ai 14 anni.

Sfidanti gli obiettivi che il VENETO CABLE PARK si pone per il prossimo anno, confermando la visione strategica di questo centro, tra i più rinomati in Italia:

- Creare un nuovo settore agonistico con un team di atleti che possa prendere parte alle varie gare istituzionali della federazione nazionale e internazionale.

- Organizzare delle attività invernali per dare continuità’ a coloro che volessero intraprendere il cable wakeboard come sport.

- Far diventare il water kids trophy una competizione istituzionale itinerante tra i cable d’Italia che vorranno aderirvi e ospitare la finale.

- Aggiungere nuovi servizi per i riders inserendo nuovi ostacoli in acqua per aumentare la progressione e attrezzature propedeutiche per gli allenamenti.

- Organizzare 1 wake camp con riders professionisti per dare possibilità ai nostri fruitori di migliorare il proprio riding



Per info e iscrizioni: VENETO CABLE PARK – Via Boscalto 63, 31023 Resana TV | cell. 328 228 9478 | http://www.venetocablepark.com/