Campionato al via, Treviso ko a Trento

TRENTO - La prima trasferta della stagione della Nutribullet Treviso Basket 2022/23 è alla BLM Group Arena di Trento contro la Dolomiti Energia. Coach Lele Molin per l’esordio casalingo schiera in campo Conti, Flaccadori, Lockett, Grazulis e Atkins. I 5 titolari di TVB, invece, sono Iroegbu, Banks, Sokolowski, Jantunen e Cooke.

Jantunen è l’autore del primo canestro della partita, ma Flaccadori replica con un and one che accende il pubblico di casa (3-2). Atkins trova il 5-2 ed è ancora il lungo finlandese a riavvicinare Treviso. Alla tripla di Grazulis, seguono Cooke e Sokolowski, che con un canestro convalidato ottiene l’8-7. Flaccadori ristabilisce il +3 e pesca l’antisportivo di Iroegbu per il 12-7. Interrompe il minibreak trentino una tripla di Iroegbu (12-10); Atkins, Jurkatamm e Simioni portano il punteggio sul 14-13. Zanelli servito bene da Sorokas trova la parità a quota 15, ma Atkins con lo svitamento chiude il primo periodo 17-15.



I primi due canestro del secondo quarto sono opera di Crawford e Grazulis, per il 21-15. Dopo oltre 3 minuti, anche Treviso si sblocca con un bell’alley oop di Iroegbu per Cooke 21-17. Conti trova il gioco da 3 punti, ma Banks entra in ritmo con il primo canestro della sua partita per il 24-19. Flaccadori realizza 4 punti di fila, seguito dalla tripla di Banks e il libero di Cooke, 28-23. TVB si rifà sotto con la bomba di Sokolowski, ma Lockett e Crawford allontanano nuovamente (33-26).

La schiacciata di Sokolowski apre il secondo tempo, a cui seguono un giro in lunetta dello stesso polacco e un and one di Udom (36-29). Dopo diversi minuti senza canestri, realizzano Banks da una parte e Lockett dall’altra; Sorokas su assist di Sokolowski e Atkins con l’appoggio segnano il 40-33. Flaccadori va fino in fondo e Jantunen risponde, ma Crawford trova il 44-35. Sokolowski recupera il pallone e punisce dalla lunga distanza con due triple consecutive per il nuovo -3, 44-41. Trento non monetizza il tecnico fischiato a coach Marcelo Nicola, ma allunga con l’ennesimo canestro e fallo di Flaccadori (47-41). Il periodo si conclude con un canestro in contropiede di Sorokas, 47-43.

Mikk Jurkatamm in campo aperto e l’and one di Atkins portano il punteggio sul 50-45. L’ex Lockett punisce ancora TVB con la tripla che restituisce a Trento il +8. Sorokas in uscita dal time out infila il canestro dall’arco, a cui risponde Atkins in area per il 55-48. Entrambe le squadre faticano a trovare punti per qualche minuto, finché Jantunen e Grazulis non realizzano il 58-50. A Cooke in reverse, replicano Lockett e Crawford, per il massimo vantaggio Trento 63-52. Sokolowski e lo stesso Lockett dalla lunetta, seguiti dalla tripla di Jantunen per riportare Treviso sotto la doppia cifra di svantaggio, per il 66-57 di fine match.

Si chiude quindi con una sconfitta la seconda giornata di campionato per la Nutribullet Treviso Basket. Appuntamento a domenica 16 ottobre alle 18:30 per la terza sfida al Palaverde, contro il Banco di Sardegna Sassari.

AQUILA BASKET TRENTO 66 – 57 NUTRIBULLET TREVISO BASKET

DOLOMITI ENERGIA: Flaccadori 17 (6-12, 0-1), Conti 3 (1-2, 0-1), Lockett 11 (3-6, 1-1), Graziulis 8 (1-4, 2-3), Atkins 11 (5-9, 0-2); Forray 0 (0-5, 0-2), Udom 5 (2-2, 0-2), Crawford 11 (3-4, 1-4). Ne: Morina, Dell’Anna, Calamita. All.: Molin

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Iroegbu 3 (0-1, 1-5), Banks 7 (2-4, 1-3), Sokolowski 16 (2-4, 3-9), Jantunen 11 (4-7, 1-2), Cooke 6 (2-6); Sarto, Zanelli 2 (1-5, 0-1), Jurkatamm 3 (1-1, 0-2), Faggian 0 (0-1), Sorokas 7 (2-5, 1-6), Simioni 2 (1-1, 0-1). Ne: Vettori. All.: Nicola

ARBITRI: Begnis, Paglialunga, Di Francesco

NOTE: parziali 17-15, 33-26, 47-43. T.l.: TN 12/16, TV 6/10. Da 2: TN 21/44, TV 15/35. Da 3: TN 4/16, TV 7/29. Rimbalzi: TN 34 (9 off., 3 giocatori con 5), TV 43 (14 off., Cooke 8). Assist: TN 14 (Atkins 5), TV 13. Perse: TN 13, TV 15. Recuperi: TN 11, TV 6. Antisportivo a Iroegbu al 5’51” (10-7). Tecnico a Nicola al 28’17” (44-41).

trevisobasket.it

(foto: Sergio Mazza/Ciamillo)