I Campionati provinciali a Riese

TREVISO - Sabato scorso si sono disputati i Campionati Provinciali organizzati dalla bocciofila San Rocco di Vallà di Riese Pio X , Individuale categoria A e Terna categoria B a cui hanno partecipato 65 giocatori trevigiani. Le fasi eliminatorie si sono svolte con inizio alle ore 14,00 nei bocciodromi di Villorba, Caerano di San Marco, Riese Pio X e Vallà di Riese Pio X dove si sono poi disputate le fasi finali alla presenza di un numeroso pubblico. Nella categoria A, dopo una partita piacevole, ha visto la vittoria e la conquista del titolo di Angelo Sciccone alfiere della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto superando nella finale Carmine D’Alia portacolori della San Bartolomeo di Treviso al Terzo posto Giuseppe Gallinaro e Luciano Sartor portacolori della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto. Nella specialità Terna categoria B, l’ambita vittoria è andata a Renzo Furlanetto-Vanes Momesso-Armando Criveller alfieri della bocciofila Ponte di Piave,superando nella finale Antonio Monico-Angelo Stradiotto-Antonio Poloni portacolori della Montello 1928 San Pio X, di Riese Pio X , ha diretto la signora Rina Camata dell’Aiab di Treviso.

Appuntamenti: Sabato prossimo nella 4^ giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A2 Girone 2 Centro Nord la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Tv) guidata da Renato Pegorin, Allenatore Luca Biliato, atleta cap. Pasquale D’Alterio,atleti Federico Piovesan,Giuseppe D’Alterio,Daniel Tarantino, Angelo Sciccone,Gabriele Covolan sarà impegnata in trasferta nelle Marche con la PM Group Lucrezia di Pesaro Urbino, gli altri incontri: Pieve a Nievole (Pt) Vs C.B. Sassari (Ss); Rinascita (Mo) Vs Briganti Mangimi Cortona(Ar) ; Sangiustese (Mc) Vs Termosolar Soleminis (Ca). Domenica prossima a Peschiera (Verona) la bocciofila Salumi Leoncini organizza il “ 17° Gran Premio Vini Zinato “ gara nazionale a coppie riservata alle categorie A/B , partecipano 94 coppie categoria A e 72 della categoria B tra le migliori,le fasi eliminatorie si disputeranno al mattino,fasi finali nel pomeriggio presso bocciodromo comunale di Peschiera del Garda, dirigerà Giovanni Amos Buscheri.