Camper si ribalta sull’A4: turisti liberati dai Vigili del Fuoco

VICENZA - Nel tardo pomeriggio di ldomenica, poco prima delle 18:20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4, nel tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia, per un incidente stradale che ha coinvolto un camper. Il veicolo, con a bordo due persone di nazionalità francese, si è ribaltato autonomamente su un fianco.



Il personale della prima partenza dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla Centrale di Vicenza, ha utilizzato cesoie e divaricatore per estricare i due occupanti, consegnandoli poi alle cure del 118. Sul posto era presente anche la polizia stradale di Padova, che ha garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

L’intervento si è concluso intorno alle 19:05. Non sono state segnalate ferite gravi.