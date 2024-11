Il Cammino UNESCO, seconda tappa.

"Il Cammino UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" si estende tra Vidor e Vittorio Veneto per 51 km. Quattro tappe sulla cresta delle colline, lungo fiumi e laghi, verso borghi tra i più belli d’Italia, abbazie, murales… un vero mosaico di biodiversità.

Possibilità di fare una o più tappe pernottando in loco, a voi la scelta!

La seconda tappa del Cammino parte dal paese di Col San Martino e raggiunge il borgo di Follina. Il primo tratto ricalca il panoramico “sentiero delle Vedette”, che si snoda sulla cresta delle colline da Col San Martino a Soligo. Un fantastico saliscendi quasi tutto immerso nei boschi che ricoprono le sommità di questi piccoli rilievi. Il tracciato offre anche numerosi spunti storici oltre che naturalistici, con antiche chiesette, la veduta sulle Torri di Credazzo, i resti di trincee della Grande Guerra ed il pittoresco borgo di Collagù. Da quest’ultimo inizierà poi la discesa verso la valle del fiume Soligo, che percorreremo in parte per arrivare a Follina, uno dei Borghi più belli d’Italia e nota soprattutto per la sua bellissima Abbazia. N.B. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

RITROVO: ore 9.30 a Col San Martino (TV) - il punto esatto del ritrovo e l'organizzazione delle auto per tornare al punto di partenza verranno comunicati ai partecipanti.

LUNGHEZZA: 15 Km circa

DISLIVELLO: 650 metri circa

DURATA: 5.5 ore circa più le soste lungo il percorso

COSTI: 20 euro a persona, 10 euro ragazzi fino ai 17 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.

OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, k-way. Utili i bastoncini da trekking. Portare scorta d'acqua, pranzo al sacco e merenda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. Ci organizzeremo con le auto per fare ritorno al punto di partenza, agli iscritti verranno date tutte le indicazioni necessarie.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.