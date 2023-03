Camminata e Yoga all'Isola dei Morti.

Una mattinata di benessere con passeggiata e pratica dello Yoga

Con i piedi a contatto della Terra, i pensieri immersi nel verde e il suono del Fiume in sottofondo.

Vi accompagneremo, con una bella e facile camminata tra il Fiume Piave ed il bosco del Parco dell’Isola dei Morti, dove poter svolgere degli esercizi di YOGA e PILATES.

In collaborazione con SERENA CAGNIN Co-founder ASD Lifestyle di Vittorio Veneto (TV). Massoterapista, Trainer di yoga (Scuola Vinyasa Yoga presso Hari-om), Istruttore I e II livello di pilates, Istruttore Functional Training.

Si raccomanda di portare un tappetino per la pratica dello Yoga.

RITROVO: ore 9.30 all’entrata del Parco Isola dei Morti a Moriago della Battaglia TV

DIFFICOLTA': facile, dislivello nullo. Non è richiesta esperienza per le attività proposte, solo la voglia di sperimentare

DURATA: 3 ore circa

COSTI: contributo 10 euro a persona. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT e la lezione di yoga / pilates.

Prenotazione obbligatoria al seguente link (posti limitati):

https://bit.ly/passeggiatemoriago

Per informazioni: info@moriagoracconta.it - 380 4610710



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe sportive, chiuse, con suola adatta a sterrato. Si consiglia un abbigliamento comodo. Portare un asciugamano/telo per la pratica dello Yoga. Portare adeguata scorta d'acqua e eventuale merenda al sacco al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.

Iniziativa promossa dal Comune di Moriago della Battaglia in collaborazione con l'Associazione Moriago Racconta e con NaturalMenteGuide.