Camionista muore per un malore alla stazione di servizio sull’A4

UDINE - Un uomo di 44 anni, camionista di origine ucraina, è deceduto ieri pomeriggio, domenica 29 giugno, dopo un malore improvviso mentre si trovava alla stazione di servizio di Gonars lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia.



L’allarme è stato lanciato da alcuni colleghi camionisti presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.



Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia della morte ha suscitato profonda commozione tra gli altri autotrasportatori presenti, molti dei quali avevano condiviso parte del viaggio con la vittima. La salma è stata affidata alle autorità competenti per i successivi esami e per le comunicazioni alla famiglia.