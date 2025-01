Camion travolge il cantiere, operaio perde la vita

Tragico incidente ieri pomeriggio in un cantiere dell'A14, in provincia di Forlì-Cesena: un operaio che stava lavorando in strada ha perso la vita. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 106 ed è stato provocato da un mezzo pesante che, fuori controllo, ha invaso il cantiere correttamente installato e segnalato, urtando i tre mezzi presenti nell’area dei lavori. L'addetto è stato colpito dalla macchina speciale travolta dal mezzo pesante.

Le indagini per appurare la dinamica sono in corso da parte delle autorità preposte. Intorno alle 15 sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, e i soccorritori hanno estratto il conducente del mezzo pesante, ferito alle gambe e poi portato in ospedale. Nulla da fare, invece, per l'operaio.