Camion si schianta al casello: da giovedì continuano i lavori di sistemazione

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Da giovedì scorso il personale di Autostrade Alto Adriatico è costantemente al lavoro per ripristinare le piste di esazione d’ingresso al casello di San Giorgio di Nogaro, gravemente danneggiate a causa di un incidente provocato dal passaggio di un mezzo pesante. Il sopralluogo effettuato successivamente al sinistro (avvenuto giovedì 9 gennaio verso le 10,30) ha accertato che i danni – di ingente portata – hanno riguardato le strutture edili (barriere di sicurezza) e l’impiantistica del telepedaggio. In particolare, sono state divelte le barriere di sicurezza di entrambe le piste, i basamenti dei pali del telepedaggio, una sbarra, gli scanner ottici che rilevano e classificano i veicoli in transito e i semafori di ingresso alle porte. Subito la Concessionaria autostradale si è messa all’opera per rimettere in esercizio il casello.

Bonificata l’area, è stato effettuato lo scavo per il getto dei nuovi plinti dei pali delle telecamere per la lettura dei mezzi in transito (di fatto l’operazione più complessa e che richiede più tempo). Nel pomeriggio di domani verranno posati i nuovi cavi e verrà completata la barriera di sicurezza delle due piste. Si procederà quindi all’allacciamento degli impianti elettrici e alla verifica della piena funzionalità delle piste. L’obiettivo è quello di concludere le operazioni entro il fine settimana. Autostrade Alto Adriatico ha posizionato inoltre, in questi giorni, opportuna segnaletica verticale per la deviazione del traffico proveniente da San Giorgio di Nogaro e dalle località limitrofe diretto in A4. Per chi è diretto verso Venezia viene deviato al casello di Latisana, per chi è diretto a Trieste il casello più vicino è quello di Palmanova. Nessun problema per chi proviene dalla A4 ed esce al casello di San Giorgio di Nogaro.

