Camion si rovescia in autostrada, autista incastrato tra le lamiere contorte

PADOVA - Poco dopo le 17:30 di mercoledì i vigili del fuoco sono accorsi al km 114, dell’autostrada A13, dopo lo svincolo del casello di Padova zona industriale, per un camion finito rovesciato fuoristrada dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza il mezzo e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto l’autista, rimasto incastrato nella cabina guida. Il conducente è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo che trasportava rifiuti solidi urbani non pericolosi.