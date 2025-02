Camion si ribalta sull’A13, traffico bloccato e code chilometriche

FERRARA - Traffico paralizzato questa mattina lungo l’A13 Bologna-Padova a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 7 al km 44, tra Ferrara nord e Occhiobello, in direzione Padova. Un camion si è ribaltato, perdendo parte del carico di grano, che ha invaso entrambe le carreggiate. Il tratto è stato chiuso al traffico.

Code e percorsi alternativi - A seguito dell’incidente, si registrano 3 km di coda verso Padova, con traffico bloccato all’interno del tratto chiuso. Per chi è diretto a Padova, è prevista l’uscita obbligatoria a Ferrara nord, dove si segnala 1 km di coda. Il percorso alternativo consigliato è la SS16 Adriatica, con rientro in autostrada a Occhiobello. In direzione opposta, verso Bologna, il traffico è rallentato con 4 km di coda, poiché si transita su una sola corsia. Gli automobilisti possono uscire a Villamarzana, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Ferrara nord.

Intervento dei soccorsi - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, il 118 e il personale di Autostrade per l’Italia, per la gestione dell’emergenza e la rimozione del mezzo incidentato. Aggiornamenti in tempo reale sul traffico disponibili sui canali di Autostrade per l’Italia.