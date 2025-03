Camion si ribalta a Porto Viro: bovini sulla carreggiata

ROVIGO – Momenti di tensione questa mattina, lunedì 24 marzo, sulla SP37 in località Ca Contarini a Porto Viro (Rovigo), dove un camion carico di bestiame si è ribaltato. Nell’impatto, i bovini trasportati sono finiti sulla carreggiata. Fortunatamente, l’autista è uscito illeso dal mezzo pesante. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Adria, supportati da un’autogrù della sede centrale di Rovigo, per liberare la strada e mettere in sicurezza l’area. Gli animali rimasti illesi sono stati recuperati, mentre quelli feriti sono stati affidati agli operatori della ditta di trasporto.



Le operazioni sono durate diverse ore e si sono concluse intorno a mezzogiorno. I Carabinieri, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, hanno effettuato i rilievi del caso. Oltre ai danni materiali e alla perdita di parte del carico, si registra il ferimento di alcuni bovini, ma nessun altro mezzo o passante è rimasto coinvolto.