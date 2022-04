Camion si ribalta in curva in autostrada

GORIZIA - Camion si ribalta sul raccordo: l’allarme scatta immediatamente. Curioso episodio ieri, giovedì, verso le 13 sul raccordo dell’allacciamento tra le autostrade A4 e A34 direzione Trieste in immissione verso Gorizia. I Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra, l’autogru e il funzionario di guardia.

L’autoarticolato che, per cause al vaglio delle autorità competenti, affrontando una curva si era rovesciato ribaltandosi su un fianco bloccando la strada. L’autista del mezzo pesante uscito autonomamente dalla cabina di guida è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per i controlli del caso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del camion incidentato e dell’area del sinistro. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. Il raccordo è stato chiuso al traffico e verrà riaperto dopo la rimozione del mezzo pesante da parte di una ditta privata.