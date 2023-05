Camion si ribalta, il conducente perde la vita

UDINE - Poco prima delle 13:00 Si è verificato un incidente sul lavoro lungo la strada secondaria che collega Mione a Casera Valinis, comune di Ovaro in provincia di Udine. È lungo quella strada che un camion si è ribaltato.

Sul posto Si sono portati i soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico, quelli della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso regionale. Nonostante i tentativi di rianimazione il conducente ha perso la vita per i traumi riportati. Al momento si è in attesa della autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.

AGGIORNAMENTO

Concluse intorno alle 16 le operazioni di recupero della salma dell'uomo deceduto lungo la pista sterrata compresa tra Mione e Casera Valinia.

Il.camion è uscito dalla sede stradale in discesa in corrispondenza di una leggera curva ed è caduto lungo la scarpata per una trentina di metri fermandosi su delle.piante. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto è arrivata l'ambulanza da Rigolato e.i soccorritori della.stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino - cinque tecnici - e poco dopo l'elisoccorso regionale, che ha sbarcato l'equipe di bordo. I soccorritori del.Soccorso Alpino hanno avvicinato l'equipaggio dell'ambulanza sul posto con il.mezzo fuoristrada in dotazione e di qui sono scesi insieme a piedi. A dare l'allarme era stato un altro lavorante della stessa ditta che segue lavori in quota, che ha chiamato il.Nue112. Anche I soccorritori della Guardia di Finanza e I Vigili del Fuoco erano presenti.