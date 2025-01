Camion sbaglia manovra in A4 e danneggia le barriere di sicurezza: svincolo chiuso

UDINE - Poco dopo le 10,30 di oggi, giovedì 9 gennaio, è stato chiuso l’ingresso allo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante in uscita dalla rotatoria della strada provinciale, per cause in via di accertamento, nella manovra di ingresso al casello ha divelto con il proprio rimorchio le barriere di sicurezze di entrambe le piste dello svincolo.

Non si registrano feriti. Sul posto, oltre alla polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanico per rimuovere l’autoarticolato e poter far riprendere così la circolazione e i tecnici di Autostrade Alto Adriatico per ripristinare le barriere di sicurezza e verificare eventuali altri danni agli impianti dello svincolo.