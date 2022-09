Camion rimane incastrato: i Vigili del Fuoco lo liberano con l'autogru

TRIESTE - Verso le 14.00 di mercoledì 14 settembre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per un grosso camion rimasto incastrato in via Don Giovanni Minzoni all’altezza del civico 7 a Trieste.



Giunta sul posto, la Seconda squadra ha riscontrato l’effettiva impossibilità del camion a liberarsi autonomamente e, dopo aver chiamato in rinforzo l’autogru dalla Centrale, è riuscito a disincastrare il grosso mezzo alzando le ruote posteriori.



Sul posto la Polizia Locale.