Camion perde un pezzo in autostrada: danni a sei auto

PORDENONE - Nel primo pomeriggio di venerdì 23 maggio, lungo l’autostrada A28 nel tratto tra Sacile est e Fontanafredda, un componente meccanico di un camion si è improvvisamente staccato durante la marcia, finendo sulla carreggiata e colpendo sei automobili in transito.



L’impatto ha provocato danni ingenti alle vetture coinvolte, con ammaccature e pneumatici distrutti, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I veicoli danneggiati sono stati rimossi grazie all’intervento di più carri attrezzi.



Il traffico ha subito rallentamenti, ma è rimasta aperta almeno una corsia per consentire il transito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.



Le autorità stanno ora valutando le condizioni del mezzo pesante e la corretta manutenzione effettuata, per accertare eventuali responsabilità a carico del conducente o della ditta di trasporto. In caso di negligenze, potrebbero scattare sanzioni secondo il codice della strada.