Camion perde il rimorchio in rotonda e travolge il motociclista: morto sul colpo

VIGONZA (PADOVA) - Tragico incidente stradale questa mattina, 23 ottobre, a Vigonza. Un motociclista è morto dopo essere stato travolto dal rimorchio di un camion che si è sganciato in curva.

Erano circa le 9:30 quando il camion stava attraversando via Venezia, nei pressi del supermercato Interspar. Durante l’attraversamento della rotonda, il rimorchio si è improvvisamente staccato dal mezzo, colpendo in pieno un motociclista che sopraggiungeva in quel momento. L’impatto è stato devastante e, nonostante il rapido intervento del personale sanitario del Suem, non c’è stato nulla da fare per il centauro, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale di Vigonza e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per accertare le cause dello sgancio del rimorchio. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo coinvolto.