Camion perde il carico, svincolo Verona su A22 'invaso' dalle mele

VERONA - Qualche disagio al traffico, oggi, sull'autostrada del Brennero A22 lungo gli svincoli del casello di Verona Nord, a causa di un articolato che trasportava mele ed ha perso parte del carico.



Numerose casse di frutta si sono rovesciate sulla carreggiata, facendo cadere le mele su entrambe le rampe in entrata e in uscita dal casello. Insolito lo spettacolo che si è presentato ai veicoli, con le rampe "invase" da una 'marea' di frutta gialla.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale per regolare il traffico, che è stato rallentato anche dai curiosi che si soffermavano a riprendere o fotografare l'insolito carico finito sull'asfalto, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza degli svincoli.