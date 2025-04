Camion parcheggiato va a fuoco in strada

VICENZA – Un camion, parcheggiato da anni in via Pforzheim, è stato avvolto dalle fiamme nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile, poco dopo le 19. L’incendio ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme, preoccupati per il fumo intenso e le alte fiamme.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori. Le fiamme sono state domate con l’uso della schiuma antincendio. All’interno del mezzo, completamente distrutto, sono state rinvenute sei bombole di Gpl, che fortunatamente non sono esplose.



Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa un’ora e mezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri.