Camion a fuoco sulla Pontebbana

UDINE - Camion a fuoco stamattina, martedì. Poco prima delle 10.30 di oggi, 21 dicembre 2021, le squadre dei Vigili del fuoco di Gemona e Tarvisio (UD) sono intervenute sulla SS 13 in frazione Vidali nel comune di Dogna (UD) per l’incendio di un mezzo pesante.

Mentre percorreva la statale l’autista dell’autoarticolato ha notato del fumo uscire dal mezzo ha quindi fermato il camion a bordo strada è uscito dalla cabina di guida e ha chiamato i soccorsi.



I pompieri giunti sul posto hanno iniziato a spegnere le fiamme evitando che l’incendio si propagasse dalla motrice al semirimorchio che era carico di cippato di legno.

Ancora da accertare le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e nemmeno altri veicoli.