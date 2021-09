Camion a fuoco lungo l’autostrada

ROVIGO - Camion a fuoco in autostrada allo svincolo per Rovigo: è accaduto ieri sera, martedì, verso le 21.15 sulla A13 Bologna-Padova.

Le fiamme hanno distrutto il mezzo che trasportava mangimi e prodotti alimentari. Illeso l'autista che è riuscito ad allontanarsi in tempo.



I pompieri arrivati da Rovigo ed Este con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori hanno spento le fiamme che avevano già completamente avvolto l’autoarticolato.

Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada. Le cause sono al vaglio dei Vigili.