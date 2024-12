Camion in fiamme sulla A4: traffico in tilt, c'è una vittima

LATISANA – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, lungo l’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un automobilista ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti. L’episodio si è verificato intorno alle 16.40, quando un autoarticolato si è improvvisamente fermato sulla corsia di marcia, venendo tamponato da una bisarca che sopraggiungeva. L’impatto ha provocato un incendio che ha coinvolto anche una vettura, il cui occupante è deceduto sul colpo.

Il conducente della bisarca è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari. Fortunatamente, il conducente del primo camion è uscito illeso. L'incidente ha bloccato completamente la circolazione, causando lunghe code che hanno raggiunto i 10 chilometri in direzione Venezia.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’entità del rogo. Nel frattempo, è stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proveniva da Udine e Trieste, mentre lo stesso svincolo è stato chiuso in direzione Venezia.

La carreggiata opposta ha registrato significativi rallentamenti dovuti ai curiosi che rallentavano per osservare l’incidente. Gli operatori di Autostrade Alto Adriatico stanno cercando di far defluire i mezzi rimasti bloccati, mentre le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la normale viabilità.