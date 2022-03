Camion esce di strada e si schianta contro un albero

VIGONZA (PADOVA) - Poco prima delle 4 di stanotte, lunedì, i Vigili del Fuoco patavini sono intervenuti in via Garibaldi in località Busa di Vigonza per un camion finito contro un albero.

L’incidente è stato causato dalla perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Padova e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo che trasportava generi alimentari ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto non senza difficoltà l’autista, rimasto incastrato nella cabina di guida.



Il personale sanitario del SUEM ha preso in cura l’uomo, che è stato stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30 con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.