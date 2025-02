Camion esce dall'autostrada e finisce nella scarpata laterale

UDINE - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, al chilometro 0+200 dell’autostrada A23 in direzione Udine Sud. Nel sinistro (avvenuto verso le 13,30 di oggi) è rimasto coinvolto un autoarticolato che, per cause non precisate, al vaglio della polizia stradale - giunta sul posto immediatamente insieme al personale di Autostrade Alto Adriatico -, è terminato sulla scarpata laterale. Il mezzo proveniva dalla A4 (Venezia – Trieste) e aveva appena imboccato l’A23 all’altezza del Nodo di Palmanova. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente e per altri veicoli. Nel tratto in cui si è verificato l’incidente, i mezzi procedono lungo la corsia di marcia senza particolari intoppi alla circolazione. Verifiche sono in corso per accertare se dal mezzo c’è fuoriuscita di gasolio.

Per consentire l'intervento in sicurezza di rimozione del mezzo pesante terminato sulla scarpata, verrà chiusa la rampa di collegamento della A4 (provenienza Venezia) con la A23 (direzione Udine/Tarvisio) a partire dalle ore 21,00 e fino a completamento delle operazioni.