Camion di frattaglie perde carico in autostrada: fino a 8 chilometri di coda in A4

Il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto alle 14 di oggi, venerdì 20 settembre, in A4 direzione Trieste, poco dopo lo svincolo di Padova Est, per il ripristino della carreggiata dopo la perdita di carico da parte di un autoarticolato che trasportava frattaglie e scarti animali.

L’episodio è avvenuto nel comune di Noventa Padovana e sta provocando fino a 8 chilometri di coda. Il mezzo pesante, forse a causa di una brusca frenata, ha perso il carico nel primo pomeriggio, ostruendo parte della carreggiata: il centro operativo CAV ha immediatamente segnalato l’ostacolo in carreggiata sui pannelli a messaggio variabile e impiegato gli ausiliari della viabilità sul posto in presegnalazione del pericolo.

Nel frattempo, la società ha inviato sul posto una spazzatrice meccanica per rimuovere il materiale dall’asfalto e ha provveduto a rintracciare il mezzo, che non si era accorto dell’accaduto. Attualmente, nonostante la riapertura delle tre corsie di marcia, permangono code in direzione Trieste.