Camion danneggia il casello dell'A4: "Danni ingenti, chiuso fino a nuovo ordine"

UDINE - Sono ingenti i danni del casello in ingresso a San Giorgio di Nogaro a causa di un incidente provocato da un mezzo pesante diretto verso l’autostrada A4.

Una prima stima effettuata dai tecnici di Autostrade Alto Adriatico, giunti subito sul posto insieme alla polizia stradale e ai mezzi di soccorso meccanico, ha evidenziato gravi danneggiamenti alle strutture edili (barriere di sicurezza) e alla impiantistica del telepedaggio. In particolare, nell’urto l’autoarticolato ha divelto le barriere di sicurezza di entrambe le piste, i basamenti dei pali del telepedaggio, una sbarra, gli scanner ottici che rilevano e classificano i veicoli in transito e i semafori di ingresso alle porte. I tempi di ripristino delle piste saranno quindi piuttosto lunghi perché sarà necessario un intervento di rifacimento dei basamenti (operazione piuttosto complessa) e di intera sostituzione degli impianti.

Con specifica ordinanza Autostrade Alto Adriatico ha disposto la chiusura immediata dello svincolo in ingresso in entrambe le direzioni fino a “cessate esigenze determinate dal ripristino delle strutture”. Non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per la riapertura, Autostrade Alto Adriatico provvederà ad emettere opportuna comunicazione.

Nel frattempo il traffico proveniente da San Giorgio di Nogaro e dalle località limitrofe diretto in A4 viene deviato al casello di Latisana per chi è diretto verso Venezia e al casello di Palmanova per chi è diretto verso Trieste. Nessun problema per chi proviene dalla A4 ed esce al casello di San Giorgio di Nogaro.

Tutte le informazioni su traffico e viabilità sono disponibili sul sito www.infoviaggiando.it, sulla App Infoviaggiando, telefonando al numero verde 800996099, oppure sui canali whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico.

