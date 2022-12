Camion con il volto di Mussolini e la scritta “Il duce” apparso questa mattina a Venezia

VENEZIA - Questa mattina a Venezia, sul Canal Grande, è apparso un camion con l’effige di Mussolini ai lati e la scritta “Il Duce” sul davanti. Il tir staziona in bacino San Marco da ore ed è stato notato da turisti e cittadini, che hanno condiviso sui social la foto. Il tir ovviamente ha creato non poche polemiche e del caso si stanno occupando le forze dell’ordine. Potrebbero esserci gli estremi per una denuncia, per apologia di fascismo.

A condannare la presenza del tir in pieno centro a Venezia, di fronte al famoso hotel Bauer, è la deputata del Pd Rachele Scarpa. "Una vergognosa celebrazione del fascismo e della dittatura in una delle vetrine più famose del mondo, sotto gli occhi di cittadini e turisti", commenta la deputata. “Le autorità e le istituzioni devono intervenire immediatamente per rimuovere questo scempio - dichiara Scarpa in un comunicato - Serve la condanna di tutti: chi non si dissocia, condivide. Presenterò subito un’interrogazione per capire come sia stata possibile una schifezza del genere”. “Fortissima vicinanza inoltre - continua la deputata - anche ai lavoratori dell'hotel Bauer che sono in mobilitazione per vedere garantiti i loro diritti: pare che il camion in questione si trovasse lì proprio per i lavori di ristrutturazione dell’Hotel, che hanno portato a una chiusura di 30 mesi per la quale vanno assolutamente garantiti adeguati ammortizzatori sociali. Sono loro vicina, e pronta a interessarmi del caso se necessario”.

In foto: il tir con l'immagine di Mussolini