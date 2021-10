Camion cisterna esce di strada e rimane su una fiancata, ferito il conducente

UDINE - Fuoriuscita autonoma per un camion cisterna che trasportava polveri di vernice: ha finito la sua corsa ribaltandosi su un fianco questa mattina, mercoledì, a Majano, in provincia di Udine.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8:00 in Via San Daniele. Ferito il conducente.



Complesse le operazioni di recupero del mezzo pesante: i Vigili del Fuoco, messo in sicurezza il mezzo, hanno svuotato la cisterna, spostandone il contenuto in un altro mezzo.

Pesanti i disagi al traffico.