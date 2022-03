Cambio appalto, mercoledì sciopero del personale mensa delle caserme trevigiane

TREVISO - Aperto lo stato di agitazione dei lavoratori delle mense delle Caserme De Dominicis e Cadolin di Treviso in seguito al cambio di appalto tra la Ladisa Ristorazione e la subentrante Gemeaz Elior, restia all’assunzione della totalità del personale e al mantenimento delle condizioni orarie e contrattuali in essere. A darne notizia le categorie sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl trevigiane che hanno proclamato sciopero per l’intera giornata di lavoro di domani, mercoledì 16 marzo.



“Lo scorso 27 dicembre è avvenuto presso il Ministero della Difesa il cambio di appalto nel lotto della regione Veneto relativo al servizio di ristorazione delle due caserme del capoluogo della Marca, la De Dominicis e la Cadorin. Né l’esame congiunto delle parti, né l’incontro alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto di fine gennaio hanno portato a un accordo quadro per il passaggio di tutti i lavoratori alle condizioni precedenti, secondo la normativa e la regolare applicazione del contratto collettivo nazionale. La ditta subentrante ha apportato pesanti riduzioni di orario lavorativo tra il 14 e il 38% e non vuole procedere all’assunzione di alcune lavoratrici nelle caserme trevigiane al fine di dislocarli in altre sedi fuori provincia a più di 40 chilometri di distanza. Una vertenza che è stata portata anche all’attenzione della Prefettura di Treviso”.



“Un trattamento quanto mai irrispettoso della dignità dei lavoratori e delle normative relative alla clausola sociale nei cambi di appalto - tuonano Alberto Irone e Patrizia Manca, rispettivamente segretari generali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl trevigiane -. Riduzioni dell’orario di lavoro e spostamenti di sede oltre i 40 km mettono in grandi difficoltà le famiglie delle dipendenti delle mense. Siamo pronti a raccogliere la solidarietà tra tutti i lavoratori, per questo oltre allo stato di agitazione abbiamo proclamato un primo sciopero per la giornata di domani”.