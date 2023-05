Cambiamenti climatici su territori fragili.

LE CAUSE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI RECENTI E I LORO IMPATTI SUI FRAGILI TERRITORI ITALIANI



Incontro con Antonello Pasini, fisico climatologo e autore del libro “L’equazione dei disastri”

Novembre 2019. Le frane e gli allagamenti che hanno colpito Piemonte e Liguria e l’ennesimo picco di acqua alta a Venezia sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie. Periodi prolungati di siccità, eventi estremi di una violenza inaudita, forti mareggiate che distruggono tutto. Perché un’Italia così disastrata? Di chi è la colpa? Antonello Pasini affronta i temi del riscaldamento globale e del dissesto del territorio in una nuova luce, analizzando i principali fattori in gioco e mettendoli in relazione tra loro in quella che viene provocatoriamente definita «equazione dei disastri»: la pericolosità degli eventi meteo-climatici, la vulnerabilità del territorio italiano e l’esposizione nostra, delle nostre case e dei nostri beni. La conclusione è che non si tratta di una natura maligna, ma di un ambiente deturpato dall’uomo, dal punto di vista del clima e del territorio, fino alle “furbate” del genio italico che continua a perpetrare abusi su un territorio già fragile. Solo conoscendo la situazione di oggi e la sua probabile evoluzione futura potremo fare qualcosa per cambiare rotta. Perché non solo i decisori politici, ma anche i cittadini, devono sapere.





---





---

Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del clima all’Università di Roma Tre, ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste internazionali incentrati soprattutto sui modelli per studiare cause ed effetti dei cambiamenti climatici recenti. È anche un attivo divulgatore: nel 2016 il suo blog “Il Kyoto fisso” per la rivista “Le Scienze” ha vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica. Tra i suoi libri ricordiamo Effetto serra, effetto guerra (ChiareLettere, 2017), scritto a quattro mani con Grammenos Mastrojeni, e L’equazione dei disastri (Codice Edizioni, 2020). ---

---

L’incontro è realizzato nell’ambito di Fuori-Festival, uova rassegna di incontri per orientarsi nel mondo che cambia, e del Patto per la Lettura in Area Montebellunese.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione CombinAzioni con il patrocinio della Città di Montebelluna e in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna, il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, il Memoriale Veneto della Grande Guerra, la Cooperativa Una Casa per l’Uomo, la Cooperativa Pace e Sviluppo e il Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano.