California, uragano Hilary colpisce Los Angeles. Forte terremoto nel sud

California alle prese con l'uragano Hilary e scosse di terremoto. La tempesta si è abbattuta su Los Angeles con forti piogge e venti fino a 75 km all'ora, ha reso noto il National Hurricane Centre.



Nell'ultimo bollettino delle 20, i funzionari hanno mantenuto gli avvertimenti di probabili "alluvioni catastrofiche e pericolose per la vita" in parti del sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord dello stato messicano della Baja California. Attualmente, Hilary sta viaggiando in direzione nord-nordovest attraverso la California. I venti potrebbero essere particolarmente forti nelle zone con maggiore altitudine.



E mentre imperversava l'uragano, la terra è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5.1. L'epicentro del sisma è stato localizzato a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura, ed è avvenuto lungo la faglia di Sisar, ha reso noto l'US Geological Survey.



Non ci sono state segnalazioni immediate di danni, ha detto lo sceriffo della contea di Ventura in un post sui social media. Le unità dell'aviazione della contea non hanno riportato danni dopo aver sorvolato le dighe del lago Casitas e Matilija e la città di Ojai.



La scossa è stata avvertita in tutta Los Angeles e nelle comunità circostanti. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni strutturali, secondo i vigili del fuoco della città. Le unità di soccorso di tutte le 106 stazioni sono in "modalità terremoto" e stanno ispezionando le aree di loro competenza, alla ricerca di danni a linee elettriche, infrastrutture di trasporto, condomini e grandi siti di raccolta.