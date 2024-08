Caldo record: in Veneto dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico

VENEZIA - La provincia di Treviso e tutto il Veneto nella morsa del caldo torrido. Proprio a causa del gran caldo che sta interessando tutta la regione da giorni, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico nei giorni dal 14 al 16 agosto per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana, alla luce delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per il Veneto trasmesso dall’Arpav.



Nella comunicazione la Protezione Civile ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.