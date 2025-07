Caldo record in Spagna: oltre 260 morti in pochi giorni

La Spagna è travolta da una delle più gravi ondate di caldo degli ultimi anni. Dallo scorso sabato, almeno 268 persone hanno perso la vita a causa delle temperature estreme che stanno colpendo il Paese, secondo i dati ufficiali del sistema di monitoraggio della mortalità (MoMo) coordinato dal Ministero della Sanità. Le autorità parlano di una situazione senza precedenti per intensità e anticipo rispetto alla media stagionale.



Emergenza in Andalusia e allerta nazionale

Le province dell’Andalusia – in particolare Cordoba, Siviglia e Jaen – sono tra le più colpite, con picchi che superano i 42 gradi. L’allerta arancione riguarda 12 delle 17 regioni spagnole, mentre anche Madrid, Castiglia-La Mancia e Castiglia e Leon registrano temperature oltre i 40 gradi. L’Agenzia meteorologica statale (Amet) segnala inoltre la possibilità di temporali violenti, grandinate e forti raffiche di vento, aggravando l’emergenza.



Le vittime e i rischi per i più fragili

Nelle ultime 48 ore si contano almeno quattro decessi direttamente collegati al caldo, tra cui un uomo di 75 anni a Cordoba e un 67enne a Placencia, in Estremadura. Il bilancio complessivo da inizio anno supera già i 380 morti per cause legate alle alte temperature. Gli esperti sottolineano che i soggetti più a rischio sono anziani, persone con malattie croniche e chi lavora o svolge attività all’aperto nelle ore più calde.

Le raccomandazioni delle autorità

Le autorità spagnole invitano la popolazione a evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, bere molta acqua e limitare le attività fisiche. Il sistema sanitario resta in stato di allerta per un possibile aumento dei casi di colpo di calore e disidratazione.



Un fenomeno che riguarda tutta l’Europa

Il caldo anomalo non sta colpendo solo la Spagna: in tutta Europa si registrano numerose vittime e le previsioni indicano che le temperature resteranno sopra la media anche nei prossimi giorni. L’emergenza riaccende il dibattito sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e sulla necessità di misure di prevenzione più efficaci.