Caldo record in Marmolada, +13,3 gradi sulla cima

BELLUNO - La cima della Marmolada ha registrato oggi una temperatura massima di 13,3 gradi sopra lo zero, un record in epoca recente, perlomeno nell'ultimo decennio. La massima è stata registrata dalla strumentazione della piattaforma 'Marmoladameteo.it', posizionata ai 3.343 metri di Punta Penia, alle 16.50. Per un confronto, basti pensare che la massima del 3 luglio 2022, giorno del crollo di una parte del ghiacciaio, era stata di + 12,7. Oggi lo zero termico sulle regioni del Nordest era saluto fino a 4.500 metri in libera atmosfera. La previsione è che nei prossimi due-tre giorni la lingua calda dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia possa portare la quota dello zero termico oltre i 5000 metri.