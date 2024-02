Calciomercato Serie A, tabellone acquisti cessioni 2023-24

ROMA - Acquisti e cessioni della Serie A per la sessione invernale del calciomercato 2024. - ATALANTA: Acquisti: Hien (d, Verona), Diao (a, Verona) Cessioni: Zortea (d, Frosinone), Cittadini (d, Genoa); Soppy (c, Schalke 04); - BOLOGNA: Acquisti: Ilic (d, Partizan Belgrado); Castro (a, Velez); Odgaard (a, Az Alkmaar), K. Karlsson (c, Halmstad); Cessioni: Bonifazi (d, Frosinone); - CAGLIARI: Acquisti: Mina (d, Fiorentina), Gaetano (c, Napoli), Simonetta (c, Spal); Cessioni: Pereiro (c, Ternana); Goldaniga (d, Como); Desogus (a, Gubbio); - EMPOLI: Acquisti: Goglichidze (d, Torpedo Kutaisi), Zurkowski (c, Spezia), Cerri (a, Como), Niang (a, Adana Demirspor); Cessioni: Stubljar (p, Domzale), Ranocchia (c, Juventus - fp), Maldini (a, Milan - fp), Baldanzi (a, Roma), Guarino (d, Modena); - FIORENTINA: Acquisti: Belotti (a, Roma), Faraoni (d, Verona) Cessioni: Pierozzi (d, Salernitana), Krastev (d, Feralpisalò) Brekalo (a, Hajduk Spalato); - FROSINONE: Acquisti: Bonifazi (d, Bologna), Ghedjemis (a, Rouen), Zortea (d, Atalanta), Seck (a, Torino), Valeri (d, Cremonese), Vural (Hammarby); Cessioni: Avella (p, Brescia), Lulic (c, Bari); - GENOA: Acquisti: Spence (d, Tottenham), Bohinen (c, Salernitana), Ankeye (a, Sheriff Tiraspol), Cittadini (d, Atalanta), Stolz (p, St. Polten), Vitinha (a, Marsiglia), Parravicini (c, Spal); Cessioni: Hefti (d, Montpellier), Dragusin (d, Tottenham), Jagiello (c, Spezia), Kutlu (c, Galatasaray), Puscas (a, Bari),Yeboah (Standard Liegi); - INTER: Acquisti: Buchanan (c, Bruges); Cessioni: Agoumé (c, Siviglia), Salcedo (a, Lecco), Sensi (Leicester); - JUVENTUS: Acquisti: Tiago Djalò (d, Lille), Adzic (c, Buducnost), Pedro Felipe (d, Palmeiras); Alcaraz (c, Southampton) Cessioni: Huijsen (d, Roma), Ranocchia (c, Palermo), Frabotta (d, Cosenza), Aké (a, Yverdon); - LAZIO: Acquisti: nessuno Cessioni: Cicerelli (c, Catania), Basic (c, Salernitana); - LECCE: Acquisti: Pierotti (a, Colon), Yilmaz (c, Bayer Leverkusen); Cessioni: Faticanti (c, Ternana), Borgo (c, Nardò), Salomaa (a, Lecco); - MILAN: Acquisti: Gabbia (d, Villarreal), F. Terracciano (d, Verona); Cessioni: Maldini (a, Monza), Krunic (c, Fenerbahce), Romero (a, Almeria), Vasquez (p, Ascoli); Pellegrino (d, Salernitana); Chaka Traoré (c, Palermo); - MONZA Acquisti: D. Maldini (a, Empoli), Zerbin (a, Napoli), Popovic (a, svincolato), Djuric (a, Verona); Cessioni: F. Carboni (c, Ternana); Maric (a, Rijeka); - NAPOLI: Acquisti: Mazzocchi (d, Salernitana), Traorè (c, Bournemouth), Ngonge (a, Verona), Dendoncker (c, Aston Villa); Cessioni: Elmas (c, Lipsia), Zanoli (d, Salernitana), Zerbin (a, Monza); - ROMA: Acquisti: Huijsen (d, Juventus), Angelino (d, Lipsia), Baldanzi (a, Empoli); Cessioni: Belotti (a, Fiorentina), Louakima (d, Lecco), Solbakken (a, Urawa Reds), Vina (d, Flamengo); Kumbulla (Sassuolo); - SALERNITANA: Acquisti: Mikael (a, America MG), Pierozzi (d, Fiorentina), Basic (c, Lazio), Zanoli (d, Napoli), Pellegrino (d, Milan), Pasalidis (d, Ofi Creta); E. Vignato (c, Pisa), Weissmann (a, Granada), Gomis (c, Kasimpasa); Cessioni: Mazzocchi (d, Napoli), Bohinen (c, Genoa); Daniliuc (a, Salisburgo); Jovane Cabral (a, Olympiacos) - SASSUOLO: Acquisti: Doig (d, Verona), Kumbulla (Roma); Cessioni: Ioannou (d, Frosinone), Alvarez (a, Sampdoria), Viña (d, Roma - fp); - TORINO: Acquisti: Lovato (d, Salernitana), Okereke (a, Cremonese), Masina (d, difensore); Cessioni: N'Guessan (d, Ternana), Seck (a, Frosinone), Radonjic (c, Mallorca); Soppy (c, Atalanta) - UDINESE: Acquisti: Giannetti (d, svincolato), Di Leva (c, Telstar); Cessioni: Pafundi (a, Losanna), Masina (d, Torino). - VERONA: Acquisti: Tavsan (a, Nec Nijmegen), Noslin (a, Fortuna Sittard), Dani Silva (c, Vitória Sport Clube), Belahyane (c, Nizza), Vinagre (d, Sporting), Swiderski (a, Charlotte); Cessioni: Hien (d, Atalanta), F. Terracciano (d, Milan), Diao (a, Atalanta), Kallon (a, Bari), Hongla (c, Granada), Faraoni (d, Fiorentina), Ngonge (a, Napoli), Doig (d, Sassuolo), Djuric (a, Monza), Amione (d, Santos Laguna), Mboula (a, Racing Santander).