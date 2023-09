Calcio, Vicenza-Pergolettese: malore improvviso per il tecnico ospite

VICENZA - Momenti di paura, oggi pomeriggio allo stadio Menti, durante la partita L.R. Vicenza-Pergolettese, valida per il campionato di calcio di serie C. Al 39' del primo tempo il tecnico ospite, Matteo Abbate, è crollato a terra dopo aver accusato un malore improvviso, davanti alla propria panchina. Il match è stato momentaneamente sospeso e al tecnico sono stati prestati i soccorsi dai sanitari dei due club. Portato negli spogliatoi in barella è stato poi trasportato in ospedale con l'ambulanza durante l'intervallo. La partita è ripresa con gli ospiti guidati dal viceallenatore.

Non è in pericolo di vita ma rimane monitorato all'ospedale San Bortolo di Vicenza il tecnico della Pergolettese, Matteo Abbate, 40 anni, crollato a terra dopo aver accusato un malore improvviso alla fine del primo tempo della partita di serie C contro il Vicenza. A prestargli le prime cure sono stati i medici sociali delle due squadre che hanno utilizzato anche il defibrillatore che si trovava a bordo campo.

Nel nosocomio del San Bortolo il tecnico, ex calciatore di Verona e Cremonese, è stato sottoposto ad una serie di accertamenti medici. Prima di lasciare lo stadio Menti in ambulanza l'allenatore ha voluto salutare i suoi giocatori che nel frattempo erano rientrati negli spogliatoi per l'intervallo. L'uomo è stato dimesso in serata.