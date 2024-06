Calcio veneto in festa: 1-0 alla Cremonese, Venezia promosso in serie A

VENEZIA - Il Venezia è la terza squadra promossa in serie A dopo il Parma e il Como. Allo stadio 'Penzo', la squadra allenata da Paolo Vanoli ha battuto 1-0 la Cremonese nel ritorno della finale playoff dopo lo 0-0 dell'andata e torna così nella massima serie dopo due stagioni. La rete è stata realizzata dal danese Gytkjaer al 24' del primo tempo.



IN SERIE C

E' Vicenza-Carrarese la finale dei play off di Serie C che mettera' in palio un posto nella B della stagione '24-'25. I veneti hanno eliminato l'Avellino vincendo 2-1 la semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. La Carrarese, invece, ha pareggiato 2-2 a Benevento dopo aver vinto 1-0 all'andata.