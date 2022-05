Calcio, striscioni della curva contro giornalista

TRIESTE - Un gruppo di tifosi ultras della Triestina calcio aderenti alla Curva Furlan ha affisso due striscioni offensivi davanti alla sede di un noto periodico sportivo, Citysport, in via Slataper, nei confronti di un giornalista che lavora in quella testata. Scritti con vernice rossa su fondo bianco, gli striscioni attaccano Roberto Urizio, uno dei quali dal tono molto volgare. La contestazione sarebbe riferibile anche a dissapori all'interno della società calcistica, tra l'amministratore e l'allenatore.

"Alla Curva Furlan - afferma in una nota Gabriele Lagonigro, direttore responsabile Citysport - evidentemente non sono andati a genio alcuni nostri articoli. Non mi dilungo sulla gravità dell'atto. Mi chiedo semmai quale sarà il prossimo passo: i sassi alla finestra? un pugno stasera mentre ci rechiamo allo stadio?".

"Arrivando alle intimidazioni notturne e oltretutto ad personam, mi sembra che abbiamo passato il limite". Ferma la condanna del gruppo regionale dell'USSI Friuli Venezia Giulia "Marco Luchetta" (Unione stampa sportiva italiana), con l'Ordine dei Giornalisti e l'Assostampa: quanto accaduto, sottolineano, "rappresenta il segnale di un imbarbarimento del clima generale di intolleranza verso chi svolge la delicata e necessaria attività di informare correttamente e senza condizionamenti gli avvenimenti che interessano la regione, di qualsiasi natura siano".