Calcio: spareggio Spezia-Verona a Reggio Emilia

VERONA - Dietrofront sulla sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona: la sfida per rimanere in Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non alla Dacia Arena di Udine, come emerso nella giornata di ieri. La decisione è stata confermata dalla Lega Serie A con una nota: la sfida inizierà alle 20.45 di domenica 11 giugno. In serata dovrebbero essere indicate le modalità di vendita dei biglietti e i settori dello stadio Mapei disponibili. Non si esclude infatti una soluzione parziale per garantire l'ordine pubblico. Proprio considerazioni di ordine pubblico avevano affossato l'ipotesi di giocare in Friuli.

A sollevare più di una perplessità la Federazione sindacale di Polizia che aveva fatto notare come le tifoserie avrebbero dovuto "percorrere il medesimo tratto autostradale dell'A4", nelle parole del proprio segretario Valter Mazzetti. "L'autostrada e i suoi numerosi punti di sosta rischiano di diventare terreno di battaglia". Dalla Liguria si erano inoltre levate le proteste della politica contro la scelta di una destinazione molto più lontana dalla Spezia che da Verona. Prese di posizione contrarie da parte del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco Pierluigi Peracchini e interrogazioni in parlamento da parte del deputato Andrea Orlando e in consiglio regionale a firma di Davide Natale. (ANSA)