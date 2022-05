Calcio, Serie A: Mihajlovic tornerà in panchina domenica a Venezia 

VENEZIA - Sinisa Mihajlovic domenica sarà in panchina allo stadio Penzo a guidare il suo Bologna. Il tecnico non partirà in ritiro con la squadra domani, ma raggiungerà i rossoblù a Venezia direttamente domenica, per rispettare il più possibile le precauzioni e le indicazioni dettate dalle cure sostenute in seguito alla ricaduta della leucemia.

A quanto filtra, il tecnico presenterà in prima persona la gara presentandosi in conferenza stampa.

Probabili formazioni

Venezia F.C. (4-4-2): 1 Maenpaa; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 33 Crnigoj, 5 Vacca, 21 Cuisance; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry (34 Bertinato, 41 Lazar; 21 Ullmann, 30 Svoboda, 37 Mateju; 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 21 Cuisance, 23 Kiyine, 27 Busio, 42 Peretz; 9 Nsame, 11 Sigurdsson, 17 Johnsen, 20 Nani). All.: Andrea Soncin. Indisponibili: 12 Lezzerini, 88 Romero; 13 Modolo. Squalificati: 44 Ampadu. Diffidati: Caldara; Vacca, Okereke.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey, Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 71 Kasius, 14 Viola, 20 Aebischer, 32 Svanberg, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 19 Santander). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Soriano. Indisponibili: Dijks.

Arbitro: Marinelli di Tivoli