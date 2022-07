Calcio, scontri Vicenza-Spal: il Questore emette altri 4 Daspo

VICENZA - Altri quattro Daspo sono stati emessi dal Questore di Vicenza, Paolo Sartori, nei confronti di altrettanti ultras locali, per gli scontri tra tifoserie avvenuti lo scorso 19 febbraio prima dell'incontro L.R. Vicenza e Spal. Una cinquantina di supporter ferraresi, giunti a Vicenza su 16 automobili, eludendo le indicazioni fornite dalla Questura sull'accesso allo stadio Menti, si erano dati appuntamento con gli ultras del Vicenza per affrontarsi in maniera violenta.

Ne era scoppiato un tafferuglio con lanci di bottiglie, sassi ed oggetti contundenti. Un agente della Digos era stato colpito alla testa e al corpo. Le indagini della Polizia di Vicenza e Ferrara avevano portato a identificare 39 individui, nei confronti dei quali erano stati emessi dei Daspo di 5 anni più obbligo di firma, per i recidivi, e di tre anni per gli altri.

Ulteriori accerttamenti della Digos hanno ora consentito di individuare altri 4 ultras vicentini coinvolti negli scontri, e anche nei loro confronti il Questore Sartori ha emesso i provvedimenti, di 5 anni per due recidivi, e altrettanti di 3 anni.

