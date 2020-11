Calcio, morto Ernesto Galli, portiere del "Real Vicenza"

VICENZA - È morto oggi all'ospedale di Vicenza, dopo una breve malattia, l'ex portiere Ernesto Galli, 75 anni, veneziano di nascita e vicentino di adozione.



Galli è stato una delle bandiere del Lanerossi Vicenza, protagonista del "Real" di mister Giovanbattista Fabbri e Paolo Rossi.



Tra i pali ha contribuito alla conquista della promozione in serie A nella stagione 1976-77 e l'anno dopo al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Con il Vicenza, in due periodi diversi, dal 1975 al 1979 e poi nella stagione 1980-1981 ha collezionato complessivamente 137 presenze.



Da giocatore ha militato anche nell'Udinese, (ad inizio carriera), e poi Spal, Brescia e Cesena.



Come tecnico ha allenato il L.R. Vicenza nella stagione 1988-1989, poi ha ricoperto la carica di secondo allenatore con Bruno Giorgi, Francesco Guidolin ed Edy Reja.