Calcio: Lega Pro, la prima finale di Coppa Italia con il Var

VICENZA - Per la prima volta la finale di Coppa Italia di Serie C avrà ila Var. Lo ha annunciato il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, al Consiglio Direttivo. "La Coppa Italia di Serie C è un torneo che ha un grande prestigio, un fascino storico e permette di accedere al primo turno della fase playoff nazionale del campionato. La tecnologia sarà di grande supporto agli arbitri per assegnare questo importante trofeo - ha sottolineato Marani -. Ringraziamo il presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'Aia e la Can per il loro appoggio e la condivisione di questa iniziativa, che vede la Lega Pro sempre più rivolta al futuro. La gara di andata tra Juventus NG e Vicenza si giocherà, il 2 marzo alle 20:30, all'Allianz Stadium". Il primo direttivo a seguito dell'insediamento, avvenuto lo scorso 9 febbraio è stato composto dal presidente Matteo Marani, dal vice presidente vicario Gianfranco Zola, dal vice presidente Giovanni Spezzaferri e dai consiglieri Alessandra Bianchi, Carmelo Salerno, Antonio Magrì, Patrizia Testa e Andrea Langella. Nella riunione, informa la Lega Pro, c'è stata ampia condivisione rispetto agli obiettivi strategici futuri, a partire dal tema della sostenibilità economico-finanziaria. In particolare, il presidente Marani si è soffermato sulla questione dei diritti audiovisivi stagione 2023-'24 e produzione. Sono inoltre stati costituiti i tavoli permanenti di lavoro che vedranno la partecipazione dei rappresentanti dei club. Gli argomenti saranno: calcio giovanile, marketing e commerciale, amministrazione e finanza, competizioni e riforme, comunicazione sociale e territorio, infrastrutture e enti locali.