Calcio, insulti sessisti ad arbitro donna, 10 giornate squalifica

SEVEGLIANO (UDINE) - Ha proferito insulti "a sfondo gravemente sessista" nei confronti dell'arbitro donna e per questo è stato squalificato dal Giudice sportivo Fvg per dieci giornate.



E' accaduto nello scorso turno di campionato di Promozione regionale.



Protagonista in negativo un giocatore del Sevegliano Fauglis (Udine), che quando ha ricevuto la seconda ammonizione, con contestuale cartellino rosso, ha espresso il proprio disappunto indirizzando pesanti insulti di genere.



L'episodio è stato stigmatizzato dal presidente del Comitato regionale della Figc, Ermes Canciani, che ha espresso la propria solidarietà al fischietto donna della sezione di Tolmezzo, che non si è fatta intimorire e ha scritto tutti i dettagli nel proprio referto di fine gara.