Calcio, domenica torna il campionato di Eccellenza

TREVISO - Domenica torna il campionato di Eccellenza e torna anche la trasmissione Top Gol di SNW Sport nel web che tradizionalmente proponiamo sulle pagine di OggiTreviso.



Dunque collegamenti dai campi di Eccellenza durante la trasmissione del canale web Sport nel Web. .



Il Girone B, al via nel weekend, vede anche la presenza di alcune squadre del Friuli Venezia Giulia.dopo il parziale accorpamento dei gironi veneti e friluani in seguito all'emergenza sanitaria. In scena anche il derby e big match di giornata con Liventina-Giorgione.







Questi i collegamenti in programma.



Liventina - Giorgione con Andrea Zanardo



Calvi Noale - Spinea con Alessandro Torre



Pro Gorizia - San Luigi con Massimiliano Bazzoli,



Portogruaro - Robeganese con Luca Traverso





Collegati a questo link domenica dalle 15.15 per seguire in diretta la trasmissione. Conduce in studio Max Verona.