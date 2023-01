Calcio, città blindata per il derby

VICENZA - Vicenza città blindata domenica prossima 8 gennaio in vista del derby in programma allo stadio 'Menti' contro il Padova, previsto con inizio alle 14.30. Oggi l'amministrazione comunale ha diramato una nota nella quale annuncia che per ragioni di ordine pubblico sono previste ulteriori limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni calcistiche.