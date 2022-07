Calcio, 39 Daspo dalla Polizia dopo il match Venezia-Bologna

VENEZIA - Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha emesso 39 provvedimenti amministrativi di inibizione all'accesso agli stadi in occasione di eventi sportivi. I provvedimento riguardano altrettanti tifosi che lo scorso 8 maggio si resero responsabili di scontri accesi in occasione della partita di calcio Venezia-Bologna.

L'attività è scaturita dalla partita di calcio, valevole per la serie A, disputata lo scorso 8 maggio quando, circa un'ora prima dell'inizio della sfida calcistica, una trentina di supporters lagunari ed altrettanti ultras felsinei si sono fronteggiati nel territorio lagunare tra Campo della Tana e Rio dell'Arsenale. In quella occasione, le forze dell'ordine sono intervenute evitando ulteriori conseguenze. L'esame delle riprese della Polizia Scientifica, dell'impianto di videosorveglianza cittadino e dei canali social, ha permesso di individuare con le persone coinvolte negli incidenti.

Secondo la polizia i due gruppi si sarebbero organizzati precedentemente per ritrovarsi proprio nelle vicinanze dell'Arsenale, luogo distante dallo stadio Penzo, per fronteggiarsi. Tra i supporters del Bologna individuati ci sono tifosi olandesi e scozzesi che sarebbero giunti appositamente per seguire l'incontro e prendere parte agli scontri. Le misure adottate variano dai due ai cinque anni. I tifosi sono stati inoltre segnalati alla Procura della Repubblica.