Calci e pugni alla moglie davanti al figlio: arrestato

PADOVA - I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne romeno a Saccolongo (Padova) per aver picchiato la moglie davanti al figlio minorenne. L’intervento è scattato dopo la chiamata di un vicino di casa, allarmato dalle urla provenienti dall’abitazione. Secondo le indagini, la donna subiva da tempo insulti, minacce e violenze fisiche, che le avevano causato un costante stato di paura.



L’ultimo episodio è avvenuto durante una lite scoppiata per futili motivi. L’uomo ha colpito la compagna con una testata, un calcio e ripetuti schiaffi, ignorando la presenza del figlio. I militari, giunti sul posto, hanno fermato l’aggressore e lo hanno arrestato.