Calca allo stadio: nove morti

EL SALVADOR - Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El Salvador, schiacciate dalla ressa dei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador, per assistere ieri sera a una partita di campionato. L'annuncio della polizia su Twitter parla di "nove vittime" e almeno altre due persone gravemente ferite e trasportate in ospedale.